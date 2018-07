Bad Marienberg - Die Industrie hat sowohl in Deutschland als auch in Mexiko große volkswirtschaftliche Bedeutung. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der vom 23. bis 27. April 2018 stattfindenden HANNOVER MESSE mit. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes: In Mexiko, dem diesjährigen Partnerland der Messe, machte laut Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Jahr 2016 der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der Gesamtwirtschaft 18,0% aus.

