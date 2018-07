Hannover - Mit Blick auf Großbritannien bleibt für viele Marktteilnehmer die große Frage, wie es nach dem Brexit weiter geht, so die Analysten der Nord LB.Im Rahmen des EU-Gipfels Ende Mai hätten sich die Verhandlungsführer nun zumindest auf einen groben Fahrplan und erste Eckpunkte verständigt. Demnach solle der Brexit formal im März 2019 vollzogen werden. An das offizielle Ausscheiden Großbritanniens aus der EU schließe sich aber zunächst eine bis Ende 2020 geltende Übergangsperiode an, in der weitere Details über die langfristige Beziehung zwischen UK und der EU geklärt würden. In dieser Übergangsphase hätten die Briten zwar kein Mitspracherecht innerhalb der EU mehr, müssten aber einen Großteil ihrer Pflichten - insbesondere die finanziellen Verpflichtungen - weiterhin schultern.

