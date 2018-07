Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts016/23.04.2018/12:45) - Das National Model United Nations (NMUN) zählt zu den größten Planspielen der Welt. Dieses Jahr nahm die International School of Management (ISM) bereits zum sechsten Mal mit einer eigenen Studenten-Delegation teil. Dabei wurde die Gruppe von der Westfälischen Kaufmannsgilde mit 2.500 Euro unterstützt. Auch die dazugehörige Manfred-Fischer-Stiftung förderte das Projekt mit 2.500 Euro. Den ISM-Studierenden wurde nun offiziell eine Urkunde durch die Vorsitzenden überreicht, um die Spende symbolisch darzustellen. "Die beste Möglichkeit, in die Zukunft zu investieren, ist die Unterstützung junger, engagierter Menschen", sagt Prof. Dr. Guido Quelle, Vorsitzender der Westfälischen Kaufmannsgilde. "Die ISM-Studierenden haben sich einem internationalen Projekt angenommen, das das interkulturelle Verständnis untereinander fördert. Daher unterstützen wir sie sehr gerne." "Wir sind begeistert, wie viel eine kleine Gruppe an jungen Studierenden auf die Beine stellen kann", ergänzt F. Peter Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Manfred-Fischer-Stiftung. Die Stiftung fördert gezielt die wirtschaftswissenschaftliche Weiterbildung von Studierenden regionaler Hochschulen. Bereits zum dritten Mal unterstützt sie eine ISM-Delegation beim NMUN-Planspiel. Das Gesamtbudget, das die ISM-Studenten durch Fundraising erzielen mussten, betrug über 20.000 Euro. "Bereits im Vorfeld mussten wir uns genau auf das Projekt National Model United Nations vorbereiten", erklärt ISM-Student Adrian Sievers. "Hierzu gehörte neben der inhaltlichen Vorbereitung auch die gezielte Suche nach Förderern. Wir freuen uns daher riesig über die großzügige finanzielle Unterstützung, die uns unsere Organisation absolut erleichtert hat." Stellvertretend für die ISM-Delegation nahmen er und seine Mitstudentinnen Lara Ihlbrock und Leonie Grebe die symbolische Spendenurkunde über 5.000 Euro entgegen. Ende März reiste die insgesamt 10-köpfige ISM-Gruppe nach New York ins Headquarter der Vereinten Nationen, wo sie als Delegierte die Interessen der Republik Fidschi und Äthiopien vertraten. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180423016

