Die Ölpreise an den internationalen Börsen sind fester in die neue Woche gestartet. Die Inländischen Heizölpreise ziehen unmittelbar nach und werden bis zu 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter höher erwartet als am Freitag. Die Hoffnungen auf sinkende Heizölnotierungen haben sich neuerlich zerstreut und das Gegenteil ist der Fall. Der Montag liefert für Heizölkunden die höchsten Wiederbeschaffungskosten ...

