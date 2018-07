Zum Franken gibt der Euro deutlich nach und kostet am Mittag 1,1933, nachdem er am Morgen noch knapp unterhalb der Marke von 1,20 notiert hat. Der US-Dollar bewegt sich zum Franken nur wenig und geht aktuell mit 0,9756 um. Der Euro kommt auch gegenüber dem US-Dollar auf 1,2231 klar zuürck. Zur US-Währung hatte er am Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...