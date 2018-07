Nachdem man jahrelang nur Geld verbrannt hat, ist Tesla (WKN:A1CX3T) bereit, sich um Profite zu kümmern - an erster Stelle. Im Update des Elektroauto-Unternehmens vom 3. April zur Fahrzeugproduktion und -auslieferung hieß es, dass man bis etwa Ende Juni 5.000 Fahrzeuge pro Woche zu produzieren. Das würde das Unternehmen in die Lage versetzen, "die lang ersehnte ideale Kombination aus hohem Volumen, guter Bruttomarge und starkem positiven operativen Cashflow zu haben." Darüber hinaus sagte Teslas CEO Elon Musk es vor kurzem noch spezifischer auf Twitter: Dort kündigte er an, dass das Unternehmen sowohl im dritten als auch im vierten Quartal 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...