Wenn die Konfrontation zwischen dem Westen und Russland eskaliert, könnten auch deutsche Unternehmen zwischen die Fronten geraten. Bei welchen Aktien aus Dax & Co. Anleger jetzt aufpassen sollten.

Deutschlands Finanzmarktexperten schlägt die Weltlage aufs Gemüt: Der von Mannheimer Wirtschaftsforschern monatlich erhobene ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stürzte im April von plus 5,1 auf minus 8,2 Punkte - unter der Nulllinie lag der Pulsmesser der Börse in den vergangenen fünf Jahren nur einmal, nach dem Brexit im Sommer 2016. "Ein möglicher Handelskrieg, die Russlandsanktionen und eine Zuspitzung der militärischen Situation in Syrien waren alles andere als aufbauende Themen", fasst Chefökonom Thomas Gitzel von der Schweizer VP Bank in einem Brief an seine Kunden den schockartigen Absturz des ZEW zusammen.

Russland ist zwar kein ökonomischer Riese wie China, aber doch wichtig für viele Firmen, sei es als Absatzmarkt, im Handel oder als Transferland für Öl und Gas. Die USA hatten russische Geschäftsleute und Konzerne mit engen Verbindungen zum Kreml auf eine schwarze Liste gesetzt, mit ihnen sollen westliche Unternehmen keine Geschäfte mehr machen. Das hatte die Kurse vieler Unternehmen und den Rubel belastet.

Großanleger und Banken spielen in ihren Risikomodellen bereits die Worst-Case-Szenarien durch. Etwa, was es bedeuten könnte, wenn auch russische Staatsanleihen unter die Sanktionen fallen. Oder Aktien von allen Unternehmen, an denen der russische Staat signifikant beteiligt ist. Dann müssten alle US-Anleger auch diese Papiere innerhalb von 30 Tagen aus ihren Portfolios verbannen. Diverse russische Titel - allen voran Gazprom - sind in großen Indizes enthalten und damit auch Bestandteil von Indexfonds, in die viele deutsche Anleger investiert sind. "Es ist davon auszugehen, dass große Finanzhäuser die US-Regierung von diesem Vorhaben abgebracht haben", heißt es bei US-Banken. Ein Restrisiko aber bleibt.

Rosneft kontrolliert in Deutschland mit

Faktisch können die USA ausländische Unternehmen und ganze Länder vom internationalen Handel ausschließen. Denn dieser wird immer noch überwiegend in Dollar abgewickelt. Dessen Nutzung kann das US-Finanzministerium anderen Ländern untersagen - und deren Handelspartner mit Sanktionen belegen. Deutschland wäre dann, weil eng an die russische Wirtschaft angebunden, deutlich betroffen. Die Einfuhren aus Russland nach Deutschland, hauptsächlich Öl und Gas, stiegen 2017 um fast 19 Prozent auf 31,4 Milliarden Euro. Viel wichtiger ist aber, dass Deutschland 40 Prozent seines Erdgasbedarfs und ein Viertel seines Rohölbedarfs aus Russland bezieht. Der staatliche russische Ölkonzern Rosneft etwa kontrolliert hierzulande zwölf Prozent der Mineralölverarbeitung.

Die ganz harten Einschläge beschränkten sich bisher aber vor allem auf Gesellschaften, an denen russische Oligarchen und deren Firmen direkt beteiligt sind. Schweizer Unternehmen hatten die US-Sanktionen gegen Russland deshalb besonders heftig getroffen: "All unsere Bankkonten waren blockiert, wir konnten keine Überweisungen in Dollar ausführen, nirgendwo auf der ganzen Welt", klagte Greg Poux-Guillaume, Chef des Schweizer Industriekonzerns Sulzer, "wir waren gelähmt." Sulzer hatte den falschen Mehrheitsaktionär - die Holding Renova des russischen Oligarchen Viktor Vekselberg. Vekselberg ist einer von sieben Oligarchen, die das US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) auf eine schwarze Liste gesetzt hatte. Renova hält auch Anteile an den beiden Schweizer Unternehmen Schmolz + Bickenbach und OC Oerlikon, aber weniger als 50 Prozent. Sulzer reagierte rasch und kaufte von Vekselberg eigene Aktien zurück. Das drückte den Anteil von Renova auf unter 50 Prozent, und das OFAC gab zuvor blockierte Vermögenswerte von Sulzer daraufhin wieder frei. "Wir bemühen uns, die Auswirkungen auf europäische Unternehmen gering zu halten", beschwichtigt Sigal Mandelker, im US-Finanzministerium zuständig für Sanktionen gegen von den USA als solche definierte "Schurkenstaaten".

Die deutsche Wirtschaft aber ist gewarnt. Ihr Ost-Ausschuss befürchtet, dass auch deutsche Unternehmen mit Russlandverbindungen Ziel von Sanktionen werden könnten - und fordert von der Bundesregierung zudem einen Schutz vor neuerlichen Strafmaßnahmen gegen Russland.

Ein heikles Thema sind Sanktionen vor allem für global tätige Banken wie die Schweizer UBS, aber auch für die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Sie müssen die Auflagen der US-Behörden exakt umsetzen, egal, wie gut oder schlecht die Beziehung zum Kunden auch vorher gewesen sein mag. Anderenfalls drohen harte Strafen. Die hat es immer mal wieder gegeben. Bei der Commerzbank beispielsweise überwacht seit März 2016 ein US-Aufpasser ("Monitor") die Geschäfte, weil die Bank trotz Sanktionen gegen den Iran Transaktionen mit dortigen Reedern abwickelte. Entsprechend schmallippig sind die Institute. "Kein Kommentar", heißt es bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...