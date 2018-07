Sein Stiftung kümmert sich ohnehin um die Umwelt. Jetzt hat der US-Milliardär und ehemalige Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, sein Missfallen über Trumps Umweltpolitik mit einem Paukenschlag ausgedrückt. Er will die Milliarden für das Pariser Klimaabkommen aufbringen, die wegen Trumps Ausstieg fehlen.4,5 Milliarden wird die Stiftung von Bloomberg in diesem Jahr an den UN Klimafonds überweisen. Genau die Summe wäre laut Pariser Klimaabkommen für die USA fällig geworden, wenn Trump das Abkommen im vergangenen Jahr nicht aufgekündigt hätte. "Amerika hat ein Versprechen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...