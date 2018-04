Delémont (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100021667 -



Im Jahr 2017 können wir eine sehr erfreuliche Bilanz vorweisen,

denn dbi services verzeichnet einen Anstieg der Umsätze von 24 %,

insbesondere dank der Akquise neuer Kunden und der Entwicklung von

Open-Source-Projekten. Die Mitarbeiterzahl ist im selben Masse

angestiegen.



2017 hat dbi services eine ausgezeichnete Leistung erzielt, die

sich in einem Wachstum von 24 % und einem Umsatz von 10,5 Mio. CHF

widerspiegelt. Es handelt sich um das beste Ergebnis seit der

Gründung des Unternehmens. Dieses Ergebnis konnte durch die Akquise

neuer Kunden und durch grosse Projekte erzielt werden. Ebenso ist die

Anzahl der Outsourcing-Verträge (SLA) sowie die Anzahl verkaufter

Schulungen und dbi InSite-Workshops im Jahr 2017 beachtlich

angestiegen (+74 %).



"Die guten Ergebnisse von dbi services und der stetige Anstieg

unserer Mitarbeiterzahl sind sehr erfreulich. Dennoch möchten wir

bescheiden bleiben und uns auf unsere Stärken, nämlich unser Know-how

im Bereich Middleware, konzentrieren", betont David Hueber, CEO bei

dbi services.



Open Source - ein wachsender Trend



Auch wenn der Grossteil des Umsatzes mit den Technologien

generiert wurde, für die dbi services seit ihren Anfängen Produkte

und Serviceleistungen bereitstellt (Oracle, Microsoft und OpenText),

verfolgt das Unternehmen auch die vielversprechende Entwicklung im

Bereich der Open-Source-Technologien, die 2017 4 % des

Gesamtbruttoumsatzes ausmachten. Dieses Wachstum hat im ersten

Quartal 2018 bereits 7 % erreicht.



Die Mitarbeiter im Mittelpunkt der Strategie



dbi services zählte am 31.12.2016 51 Mitarbeiter und am 31.12.2017

bereits deren 63: ein proportionaler Anstieg, der der Umsatzzunahme

entspricht. Seit der Gründung Ende 2010 ist dbi services von 9 auf 63

Mitarbeiter angewachsen, womit es im Jura zum IT-Unternehmen mit dem

stärksten Wachstum wurde.



Die "Working Experience", die sich auf die Qualität der Arbeit

bezieht, hat im Hinblick auf gesetzte Ziele wie Rentabilität und

Wachstum, ebenfalls nicht nachgelassen. Das Unternehmen ist 2018 von

Great Place To Work unter die "Best Workplaces to Work" der Romandie

gewählt worden.



"Diese Auszeichnung ist der Beweis dafür, dass es möglich ist, das

Erreichen hoher Wachstumsziele und einen Zufriedenheitsgrad der

Mitarbeiter, der zu den besten auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zählt,

zu vereinbaren", erklärt Gregory Steulet, CFO bei dbi services.



Um die Mitarbeiter für sich zu vereinnahmen, bietet dbi services

eine Vielzahl an Vorteilen: qualitativ hochwertiges Arbeitsumfeld,

konsequente Investitionen im Schulungsbereich, Home-Office-Tage,

mehrtägige gesellschaftliche Veranstaltungen sowie eine

Unternehmenskultur, die einer gesunden Arbeitsatmosphäre zuträglich

ist.



Starke Partnerschaften für abgestimmte Dienstleistungen



Der Anstieg der strategischen Partnerschaften hat durch den

Verkauf von Lizenzen ebenfalls zum starken Umsatzwachstum

beigetragen. Für dbi services handelt es sich hierbei um einen

Bereich, der eng mit den anderen Geschäftsfeldern verknüpft ist, da

ein grosser Zusammenhang mit z.B. Expertise-Aufträgen besteht.



"Wir sind in erster Linie ein Dienstleistungsunternehmen. Das

bedeutet, dass wir unseren Kunden unser Know-how zur Verfügung

stellen, ihnen zugleich aber auch passend zu ihren Projekten den

Weiterverkauf von Material und Lizenzen anbieten", kommentiert Yann

Neuhaus, Chief Sales Officer bei dbi services.



Originaltext: dbi services sa

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021667

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100021667.rss2



Kontakt:

Marielle Houriet

marielle.houriet@dbi-services.com

www.dbi-services.com

Phone +41 32 420 70 29

Fax +41 32 422 96 15