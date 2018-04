Der Start in die neue Woche ist für den Goldpreis sehr enttäuschend. Nachdem in der letzten Woche noch ein Aufwärtstrend mehr als realistisch erschien, zeigt die Trendkurve aktuell stark nach unten. Dennoch ist noch nicht alle Hoffnung verloren.

Seit mehreren Wochen bewegt sich Gold in einer Seitwärtsbewegung und schafft es auch nicht, sich daraus herauszubewegen. Die Spanne in dieser Seitwärtsbewegung reicht von 1320 $ bis 1355 $ pro Feinunze. In der letzten Woche war der Start noch sehr ... (Björn Pahlke)

