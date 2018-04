Cleen Energy AG hat laut einer Ad-Hoc-Meldung Liquiditätsprobleme. Das burgenländische Unternehmen notiert seit April 2017 an der Wiener Börse und bietet Dienstleistungen für LED und Energieeffizienz an. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet, schließlich geht es um wesentliche Unsicherheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung. Vorstandsmitglied Robert (Kögl) erklärt mir allerdings: "Für mich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...