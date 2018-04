Nach dem Luftangriff auf Syrien will Russland seinen Verbündeten mit einem neuen Abwehrsystem ausstatten. Das kann Israel nicht gefallen.

Russland will nach Angaben russischer Medien schon in Kürze Luftabwehrraketen vom Typ S-300 "Favorit" nach Syrien liefern. Die Raketen sind die Antwort des Kreml auf die zunächst von US-Präsident Donald Trump per Twitter angekündigten und ein paar Tage später geflogenen US-Luftangriffe auf Damaskus.

Die Spannung in der Region dürfte durch die Stationierung neuer Luftabwehrraketen weiter zunehmen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Israel die Raketenstellungen als Gefahr für die eigene Sicherheit einstuft - und sie bombardiert. Mehrere Medien spekulieren bereits in diese Richtung. Sie beruhen sich dabei auf Amos Yadlin, den früheren Chef des israelischen militärischen Aufklärungsdienstes.

Seinen Worten nach werden die Israelis S-300-Systeme in jedem Fall vernichten, wenn sie auf syrischem Territorium stationiert werden sollten.

Die Luftabwehr Syriens stammt größtenteils aus sowjetischer Produktion: Die Systeme S-125 (nach Nato-Qualifikation: SA-3 Goa) und S-200 (SA-5 Gammon) wurden in der sowjetischen Armee bereits in den 1960er-Jahren in Dienst gestellt. Buk (SA-11 Gadfly), Quadrat (SA-6 Gainful) und Osa (SA-8 Gecko) sind zwar etwas ...

