AKTIENMÄRKTE (13.16 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.672,20 +0,02% -1,44% Euro-Stoxx-50 3.496,65 +0,07% -0,21% Stoxx-50 3.040,21 -0,03% -4,33% DAX 12.533,33 -0,06% -2,98% FTSE 7.365,69 -0,03% -4,16% CAC 5.411,25 -0,03% +1,86% Nikkei-225 22.088,04 -0,33% -2,97% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 157,83% -10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,11 68,40 -0,4% -0,29 +13,4% Brent/ICE 74,01 74,06 -0,1% -0,05 +12,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,10 1.335,70 -0,6% -7,60 +1,9% Silber (Spot) 16,94 17,12 -1,1% -0,19 0% Platin (Spot) 922,95 926,75 -0,4% -3,80 -0,7% Kupfer-Future 3,13 3,14 -0,0% -0,00 -5,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit weiter steigenden Renditen am Rentenmarkt kommt an der Wall Street keine Kauflaune auf. Wie schon zum Wochenschluss belasten auch am Montag erneut gestiegene Zinsen den Aktienmarkt. Mit 2,99 Prozent werfen zehnjährige US-Staatsanleihen drei Basispunkte mehr ab als noch am Freitag, als das Renditeniveau ohnehin bereits auf den höchsten Stand seit Januar 2014 geklettert war. Neben der Zinsentwicklung wird der Handel auch wieder von der Berichtssaison geprägt, wo Halliburton, Hasbro und die Google-Mutter Alphabet, Kimberly Clark, TD Ameritrade Holding sowie Whirlpool in den Startlöchern stehen. Die steigenden Rentenrenditen werden als Gradmesser für die Inflationserwartungen und damit auch für die mittelfristige Geldpolitik gesehen. Steigende Rohstoffpreise - vor allem bei Erdöl - haben die Inflationserwartungen jüngst befeuert. Immer mehr Börsianer preisen daher bereits vier US-Leitzinserhöhungen im laufenden Jahr statt bislang drei ein.

Im Vorfeld des Zahlenausweises steigen Halliburton um 0,1 Prozent, Alphabet geben dagegen 0,1 Prozent ab.

Nach der geplatzten Übernahme durch Fresenius brechen Akorn um 35,5 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Umsatz 1Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,0 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,6 16:00 Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach besser als erwartet ausgefallenen europäischen Einkaufsmanager-Indizes lösen sich Europas Börsen von den Tagestiefs. Der Dienstleistungssektor-Index, der eine hohe Korrelation mit der BIP-Entwicklung aufweist, stieg sogar leicht an. Nach Einschätzung der Commerzbank zeigen die Daten an, dass ein Einbruch der Konjunktur im Euroraum nicht anstehe. Am Devisenmarkt gibt der Euro zu Wochenbeginn weiter nach und rutscht auf 1,2230 Dollar ab. Belastend wirkt hier unter anderem der scharfe Renditeanstieg in den USA. Weiter Druck auf die Aktien der Werbeindustrie gibt es zum Start der neuen Woche. Belastend sind diesmal aber keine Einzelnachrichten, sondern der Start der neuen EU-Datenschutzrichtlinie GDPR. WPP fallen um 2,1 Prozent und Publicis um 1,3 Prozent. Bei WPP dürfte auch eine belastende Rolle spielen, dass Ford einen Teil ihres riesigen Werbeetats in den kommenden Wochen überprüfen will. Nach der Vorlage neuer Unternehmenszahlen gewinnen Philips 4,8 Prozent. Philips hat mit den Quartalszahlen den Ausblick eines Umsatzwachstums von 4 bis 6 Prozent in diesem Jahr bekräftigt. Dagegen fallen UBS um 3 Prozent. Der Quartalsgewinn hat zwar die Schätzungen übertroffen, das lag aber auch an einem Sondereffekt aus der Berechnung der Pensionskasse. Analysten sprechen von einem durchwachsenen Jahresauftakt. Die vor gut einem Jahr angekündigte geplante Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn durch Fresenius ist geplatzt. Akorn hat Klage gegen Fresenius eingereicht. Fresenius geben 0,1 Prozent nach. Für FMC geht es dagegen gleich um 3,8 Prozent nach unten. Der Dialysekonzern hat das Umsatzziel für das laufende Jahr gesenkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:46 Fr, 17:18 % YTD EUR/USD 1,2227 -0,47% 1,2271 1,2277 +1,8% EUR/JPY 132,37 -0,02% 132,32 132,14 -2,1% EUR/CHF 1,1936 -0,36% 1,1970 1,1956 +1,9% EUR/GBP 0,8764 -0,08% 0,8750 1,1430 -1,4% USD/JPY 108,26 +0,44% 107,84 107,62 -3,9% GBP/USD 1,3951 -0,38% 1,4023 1,4033 +3,3% Bitcoin BTC/USD 8.902,80 +0,1% 8.875,24 8.496,98 -34,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit leicht negativen Vorzeichen haben sich die Börsen in Ostasien zu Beginn der neuen Handelswoche gezeigt. Von der Wall Street kamen schwache Vorgaben. Als Belastungsfaktor wirkten die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen der US-Anleihen. Dort standen vor allem erneut Werte aus dem Technologiesektor unter Druck. Taiwan Semiconductor fielen um weitere 1,1 Prozent, nachdem es am Freitag um 6,3 Prozent nach unten gegangen war. Belastungsfaktor war weiter die Umsatzwarnung des Konzerns. Die Aktie des Apple-Zulieferers Hon Hai verlor 1,2 Prozent. Für den Index Taiex auf Taiwan ging es um 0,8 Prozent nach unten, nachdem er am Freitag bereits um 1,8 Prozent eingeknickt war. Der Nikkei-225 verlor weniger, hier stach der Abschlag von Sharp von 5,6 Prozent hervor. Der Schanghai-Composite bewegte sich kaum, der Kospi ebenso. Dagegen legte in Australien der S&P/ASX-200 gegen den Trend leicht zu. Hier sorgten vor allem Gewinne bei Banken- und Minenwerten für eine positive Entwicklung. Für die schwer gewichtete Tencent-Aktie ging es in Hongkong um 1,1 Prozent nach unten. Nach dem erfolgreichen Börsendebüt von Spotify will der chinesische Konzern sein Musik-Streaming-Geschäft offenbar an die Börse bringen. Für keine erkennbaren Impulse sorgten politische Faktoren. Nordkorea hat einen vorläufigen Verzicht auf Atom- und Raketentests angekündigt. Zudem zeigt sich China bereit zu Gesprächen mit den USA um den bestehenden Handelskonflikt auszuräumen. Dagegen drohte der Iran, bei einem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen die Urananreicherung "energisch" wieder aufnehmen zu wollen.

CREDIT

An den Kreditmärkten verändern sich die Spreads nur wenig. Etwas gestützt wird die Stimmung von günstigen Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und Frankreich. Trotzdem meinen Marktteilnehmer, der Wachstumszyklus könnte seinen Höhepunkt überschritten haben. Beim IWF heißt es, die Risiken könnten in den kommenden Monaten eher auf der Unterseite liegen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Rheinmetall erhält Auftrag für Flugabwehrsysteme aus Asien

Rheinmetall hat einen Auftrag für Flugabwehrsysteme aus Asien erhalten. Rheinmetall Air Defence liefere Skyshield-Systeme im Wert von über 100 Millionen Euro, wie das Unternehmen mittelte. Die Arbeiten für die Auslieferung der Systeme haben laut Mitteilung begonnen und werden rund drei Jahre dauern.

VW holt Volvo-Manager als Vertriebsvorstand zu MAN Truck & Bus

Die Volkswagen-Tochter MAN Truck & Bus ist auf der Suche nach einem Vertriebsvorstand fündig geworden. Wie MAN mitteilte, übernimmt Goran Nyberg das Ressort ab dem 16. September 2018. Bei Volvo Trucks verantwortete er seit 2012 das Nordamerika-Geschäft. Nyberg folgt auf Heinz-Jürgen Löw, der zu Jahresbeginn zum Vertriebsvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge berufen wurde.

Opel will Personalkosten um mehr als ein Viertel drücken

Opel-Chef Michael Lohscheller will die Bilanz seines angeschlagenen Unternehmens durch eine Reduzierung der Personalkosten verbessern. "Unsere Personalkosten im Vergleich zum Umsatz waren unter GM bei rund 15 Prozent. Gute Wettbewerber sind bei 11 Prozent", sagte er dem Magazin Bilanz. Das bedeute, dass die Personalkosten um mehr als 25 Prozent sinken müssten. Es bedeute aber nicht, dass jeder vierte Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müsse. Er habe kein Ziel für den Mitarbeiterabbau, "sondern ein Kostenziel."

Singulus liefert Anlagen nach China

Der Maschinenbauer Singulus wird Produktionsanlagen für nasschemische Beschichtungsprozesse nach China liefern. Auftraggeber sei die Tochtergesellschaft eines großen, börsennotierten Energieunternehmens und Produzenten von Solarmodulen. Das Ordervolumen liege bei über 10 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit. Eine Anzahlung sei bereits eingegangen. Die Anlagen sollen noch im laufenden Geschäftsjahr geliefert werden.

Tele Columbus begibt Anleihe über 500 Millionen Euro

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus will seine Finanzierungsstruktur mit einer neuen Anleihe verbessern. Wie das Unternehmen mitteilte, will es eine vorrangig besicherte Anleihe im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2025 begeben. Mit der Maßnahme will Tele Columbus seine langfristige Finanzierungsstruktur breiter aufstellen und sich gegenüber Veränderungen des Zinsniveaus absichern.

Air France will am ersten Streiktag 75 Prozent der Flüge durchführen

Air France will am Montag trotz des laufenden Streiks den weitaus größeren Teil seiner Flüge durchführen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen 75 Prozent aller Flüge stattfinden. Montag ist der erste Tag eines auf 48 Stunden ausgelegten Arbeitskampfes, an dem Piloten, Kabinen- und Bodenpersonal in Frankreich teilnehmen.

EU nimmt mögliche Staatsbeihilfe für Alitalia genau unter die Lupe

Die EU-Kommission wird eingehend prüfen, ob ein 900 Millionen Euro schwerer Überbrückungskredit für die angeschlagene italienische Fluglinie Alitalia gegen europäische Regeln für Staatsbeihilfen verstoßen hat. In dem Verfahren werde festgestellt, ob der Kredit eine staatliche Beihilfe war und den EU-Vorgaben gemäß erfolgt sei, teilte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager mit. "Bedenken" hat Brüssel wegen einer möglichen Überschreitung der Höchstlaufzeit des Darlehens und seiner Höhe.

Iberdrola legt im Bieterwettstreit um Eletropaulo nach

Nächste Stufe im Bieterwettstreit um den brasilianischen Versorger Eletropaulo. Die Iberdrola SA hat ihre Offerte für das Unternehmen auf 29,40 brasilianische Real angehoben. Zuvor hatte sie 25,51 Real je Anteil geboten. Die Offerte läuft über die Tochter Neoenergia.

Philips startet gut ins neue Jahr

Der Umbau der einst für Glühbirnen und Haushaltsgeräte bekannten Philips zu einem Gesundheitsspezialisten trägt Früchte. Unter dem Strich belasten zwar weiter die Kosten für diese Neuausrichtung, auf bereinigter Basis konnte das Unternehmen aus Eindhoven sein Ergebnis aber steigern. Und auch Umsatz und Auftragseingang zeigen nach oben.

