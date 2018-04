BOC Group freut sich, den neuesten Release ihrer GPM-Suite bekannt geben zu dürfen. Das revolutionäre SmartHover sorgt für ein noch grandioseres Nutzererlebnis und prägt die jüngste Version von ADONIS NP gemeinsam mit weiteren großartigen und nützlichen Funktionen entscheidend.

Mit jeder neuen Produktversion versucht BOC Group, von den Erfahrungen mit mehr als 1.000 Kunden weltweit zu profitieren. Die gewonnenen Erkenntnisse legen den Grundstein für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte des BOC Management Office, um alle Arten von Kundenbedürfnissen und Anwendungsfällen bestmöglich abzudecken. Mit dem neuesten Release der leistungsstarken Prozessmanagement-Suite ist BOC Group dabei erneut ein technisches Meisterstück gelungen.

Für Tobias Rausch, ADONIS Produktmanager, ist SmartHover das Aushängeschild von ADONIS NP 5.5 ein absolutes Muss für die Prozessmodellierung: "SmartHover begleitet BPMN-Designer Schritt für Schritt bei der Modellierung ihrer Geschäftsprozesse. Modelle können so nicht nur wesentlich einfacher, sondern außerdem binnen nur weniger Minuten erstellt werden. Zudem bietet das smarte Feature einen schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen wie z. B. Validierung. SmartHover überzeugt also insgesamt als cleveres Gesamtpaket, vollgepackt mit einer Vielzahl an nützlichen und wertvollen Funktionen".

ADONIS NP 5.5 bietet außerdem weitere großartige Neuerungen, wie das brandneue Add-On-Modul für die Dokumentenlenkung workflowgestützte Überprüfung und Freigabe von Dokumenten sowie automatische Archivierung inklusive.

Eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen in ADONIS NP 5.5 steht auf der BOC Group Website zur Verfügung. Die BOC Group empfiehlt, ADONIS NP im kostenlosen 30-Day Free Trial zu testen, oder sich für eine kostenfreie Präsentation von ADONIS NP 5.5 durch einen Berater anzumelden.

Über BOC Group

BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADONIS vertrauen, zählen unter anderem Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe und Telefonica.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

