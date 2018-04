Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft zeigt keine Zeichen der Schwäche

Die deutsche Wirtschaft hat im April ein solides Wachstum verzeichnet und damit die Erwartungen übertroffen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,3 Zähler von 55,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte.

Deutscher Maschinenbau erwartet 2018 höhere Produktion

Die Maschinenbauer in Deutschland rechnen für das laufende Jahr mit einer anhaltend guten Konjunktur. Das Wachstum der vergangenen Monate dürfte sich national und international trotz vieler Unsicherheiten fortsetzen, sagte VDMA-Präsident Carl Martin Welcker. "Angesichts recht dynamischer Auftragseingänge, die jetzt nach und nach zu Umsatz werden, sowie guter Perspektiven für die Nachfrage erhöht der VDMA seine Produktionsprognose von bisher real plus 3 auf plus 5 Prozent", erläuterte Welcker.

BDI sieht 2018 rund 2,25 Prozent Wachstum

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um rund 2,25 Prozent und damit nach eigenen Angaben einen moderaten Aufschwung, den jedoch besonders Protektionismus und Handelskonflikte gefährden. "Im neunten Jahr des Aufschwungs präsentiert sich die Wirtschaft robust", erklärte Verbands-Präsident Dieter Kempf laut BDI auf der Hannover-Messe. "Nur: Besser als in diesem Jahr wird die Konjunktur wohl nicht mehr."

Wirtschaft der Eurozone zeigt stabiles Wachstum

Das Wachstum in der Eurozone ist im April konstant geblieben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - blieb stabil bei 55,2 Zählern, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 54,8 Punkte vorhergesagt.

ING: Rückgang der Einkäuferindizes gestoppt

Nach einem Rückgang im Februar und März wurde der Fall der Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone im April gestoppt, meint ING-Bank-Volkswirt Bert Colijn. Die Stagnation habe die Analysten positiv überrascht, was aber nicht bedeute, dass die euphorische Sicht auf die Wirtschaft des Jahres 2017 schnell zurückkehren dürfte.

Commerzbank: Konjunktur im Euroraum bricht nicht ein

Die robuste Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes ist für die Commerzbank ein Beleg dafür, dass die Konjunktur im Euroraum nicht einbricht. Die Daten zeigten allerdings, dass der festere Euro nicht spurlos an der Konjunktur im Euroraum vorübergehe. Ein Ende des Aufschwungs sei aber auch nicht zu befürchten. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte in Wartestellung bleiben.

Staatsdefizit im Euroraum sinkt 2017 auf 0,9 Prozent

Die staatlichen Haushaltsdefizite in der Eurozone sind 2017 gesunken. Den Hintergrund bildeten der stabile Wirtschaftsaufschwung und die zurückweichende Arbeitslosigkeit. Das öffentliche Defizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging auf 0,9 Prozent zurück, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Im Jahr 2016 hatte der Wert noch 1,5 Prozent betragen. In der EU-28 sank das Defizit 2017 auf 1,0 Prozent von 1,6 Prozent zuvor.

Bundesbank: Deutsches BIP-Wachstum im 1Q wohl deutlich niedriger

Das Wirtschaftswachstum im Deutschland könnte sich nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank im ersten Quartal 2018 spürbar abgeschwächt haben. "Die Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft hält an, auch wenn die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts im ersten Vierteljahr 2018 spürbar niedriger ausgefallen sein könnte als in den Vorquartalen", heißt es im aktuellen Monatsbericht.

Wie die Fed die Aktienkurse von US-Banken niedrig hält

Die US-Banken verdienen prächtig. Die Aktienkurse sehen dagegen weniger gut aus. Ein wichtiger Grund dabei ist die Unsicherheit über künftige Dividenden und Aktienrückkäufe. Diese liegen letztlich in den Händen der US-Notenbank Fed. Die Federal Reserve bestimmt über ihre jährlichen Stresstests, wie viel Geld große Banken jeweils in den zwölf Monaten von Juli bis Juni an die Aktionäre auszahlen dürfen.

Schlechte Werte für Nahles und die SPD

Die SPD und ihre neue Vorsitzende Andrea Nahles müssen mit weiterhin niedrigen Umfragewerten kämpfen. Im sogenannten Trendbarometer von RTL und n-tv rutschte die SPD im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 18 Prozent ab. Wenn die Kanzlerin direkt gewählt werden könnte, käme Nahles auf 13 Prozent und damit auf zwei Punkte weniger als bei der letzten Befragung. Merkel könnte 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (minus eins).

Rechtsgutachten hält gestaffelte Soli-Abschaffung für verfassungswidrig

Die von der großen Koalition geplante Abschaffung des Solidaritätszuschlags für die große Mehrheit der Steuerzahler verstößt einem Rechtsgutachten zufolge gegen das Grundgesetz. Zu diesem Schluss kommt der Rechtsprofessor Hanno Kube von der Universität Heidelberg in seiner Untersuchung im Auftrag der wirtschaftsnahen Stiftung "Initiative neue soziale Marktwirtschaft".

Bundeswehr wünscht sich neue Ausrüstung

Die Bundeswehr will mit mehreren Großaufträgen die Ausrüstungsmängel der Truppe beheben. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte am Montag in Berlin Medienberichte, wonach 18 Vertragsabschlüsse im Wert von jeweils mehr als 25 Millionen Euro geplant seien. Details nannte der Sprecher unter Verweis auf das als vertraulich eingestufte Dokument nicht.

EU-Kommission will Whistleblower besser schützen

Die EU-Kommission will Informanten bei der Enthüllung ungesetzlicher Praktiken besser schützen. Sie stellte einen Vorschlag für "EU-weite Standards" zum Schutz sogenannter Whistleblower vor. Dazu gehören "sichere Kanäle", um Informationen innerhalb von Organisationen und Unternehmen oder auch an die Behörden weiterzugeben. Die EU-Richtlinie soll auch den Schutz vor Entlassung oder sonstigen Repressalien verbessern.

Südkoreas Präsident lobt Nordkoreas Atommoratorium als "wichtige Entscheidung "

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat den von Nordkorea verkündeten vorläufigen Stopp seiner Atom- und Raketentests als "wichtige Entscheidung" begrüßt. Das Moratorium sei eine "wichtige Entscheidung auf dem Weg zu einer vollständigen Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel", sagte Moon. Die Ankündigung von Machthaber Kim Jong Un erhöhe daher die Aussicht auf einen "Erfolg" der Gipfeltreffen mit Südkorea und den USA.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr 53,4 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr PROGNOSE: 53,5

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März war 53,7

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr 57,4 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr PROGNOSE: 56,5

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service März war 56,9

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Apr 56,9 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex März war 56,3

