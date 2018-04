Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Ericsson von 51,00 auf 58,00 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten des Netzwerkausrüsters verbessern sich immer mehr, wie Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. So gebe es nicht nur in den USA stärkere Wachstumsimpulse. Auch im nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika und Europa gehe es aufwärts. Lediglich in China sei ein Rückgang der Aktivitäten zu verzeichnen./kro/bek Datum der Analyse: 23.04.2018

