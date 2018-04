Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ericsson nach Zahlen von 46 auf 60 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Konzernumbau beginne Früchte zu tragen, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für den Netzwerkausrüster an. Die Bewertung der Papiere sei angemessen, wenn auch nicht günstig./ag/ajx Datum der Analyse: 23.04.2018

