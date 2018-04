Unterföhring (ots) -



Für den guten Zweck tritt der Gastgeber höchstpersönlich zum Wettkampf an und wird selbst zum "Beginner": In seiner Show "Beginner gegen Gewinner" fordert Joko Winterscheidt am Samstag, 28. April, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben in seiner Joko Challenge den Junioren-Weltmeister im Skibergsteigen, Anton Palzer, auf der Skisprungschanze heraus. Kann Joko Winterscheidt den Sportprofi mit einem clever ausgewählten Handicap schwächen und schlagen?



Diese Promis setzen auf Beginner oder Gewinner: Tennis-Legende Boris Becker sowie "Germany's next Topmodel"-Juror und Hobby-Fußballer Thomas Hayo versuchen die sportlichen Disziplinen im "Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" richtig einzuschätzen. Wer siegt? Promi oder Profi? Vor jedem Wettkampf werden Geldbeträge auf Sieg oder Niederlage gesetzt, mit jedem richtigen Tipp wächst der Jackpot und somit die Spendensumme zugunsten des RED NOSE DAY.



Spenden sammeln für die Lukas Podolski Stiftung und UNICEF



2018 ruft der RED NOSE DAY zu Spenden für zwei Kinderhilfsprojekte auf: Zusammen mit der Lukas Podolski Stiftung will der RED NOSE DAY an einem sozialen Brennpunkt in Köln einen Bolzplatz bauen. Zudem unterstützt der RED NOSE DAY die UNICEF-Kampagne STOP10SECONDS, die sich für Kinder im Südsudan einsetzt. Prominenter Pate von STOP10SECONDS ist Mats Hummels, der für den guten Zweck auch im "Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" antritt.



"Beginner gegen Gewinner - RED NOSE DAY Spezial" - Samstag, 28. April, live, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Hashtag zur Show: BeginnerGewinner



