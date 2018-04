Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Roche nach den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Beim Umsatz habe der Pharmakonzern im ersten Quartal zwar besser abgeschnitten als am Markt erwartet, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Der Fokus der Investoren liege aber auf dem Konkurrenzdruck durch biotechnologisch hergestellte Arzneien, sogenannte Biosimilars./ck/stw Datum der Analyse: 27.04.2018

ISIN: CH0012032048