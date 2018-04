Das nationale arabische Musik-Ensemble der ägyptischen Oper hat seinen ersten Auftritt im Königreich

Am Mittwoch erlebte Saudi-Arabien ein historisches Ereignis, als zum ersten Mal in diesem Land eine Sängerin vor einem Publikum auftrat.

Am Mittwoch erlebte Saudi-Arabien ein historisches Ereignis, als zum ersten Mal in diesem Land eine Sängerin vor einem Publikum auftrat.

Egypt's National Arab Music Ensemble of the Egyptian Opera House debuted in Saudi Arabia with the singer Nihad Fathy performing before a 2,500-strong audience in Riyadh. This is the first time a woman singer performed on stage in the Kingdom before a mixed crowd. (Photo courtesy of GCA Saudi Arabia.)