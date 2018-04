Stuttgart - Aufgrund der Größe des amerikanischen Anleihemarkts seien die Renditen in Europa und Asien laut Marktexperten von der Entwicklung in den USA mit nach oben gezogen worden - wenn auch nicht ganz so stark, so die Börse Stuttgart.Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe habe am Mittwochvormittag mit 0,653 Prozent den höchsten Stand seit Anfang März erreicht. Am Donnerstag hätten die Papiere wieder leicht fester notiert, die Rendite sei im Gegenzug auf 0,62 Prozent gefallen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe leicht angezogen und bei 158,0 Zählern notiert. (27.04.2018/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...