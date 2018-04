Stuttgart - Steigende Ölpreise und eine zunehmend boomende Konjunktur in den USA schärfen den Blick auf die Inflationsentwicklung, so die Börse Stuttgart.Angesichts der Tendenzen könnten die Notenbanker eine schnellere politische Gangart einschlagen. Der Rentenmarkt habe bereits erste Reaktionen gezeigt: Die Rendite der zehnjährigen US Bonds habe am Dienstag erstmals seit Ende 2013 die magische Grenze von drei Prozent erreicht, am Mittwoch sei diese weiter auf 3,03 Prozent geklettert.

