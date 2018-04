Die Öl- und Heizölpreise steigen auch zum Wochenende weiter an. Ausschlaggebend ist weiterhin der Atomstreit zwischen Donald Trump und dem Iran. Die Stimmung ist angespannt. Im Vergleich zu den letzten Jahren sind die Ölbestände knapp und es fehlen Puffer für eventuelle Ausfälle. Die US Ölförderung ist stark und die Ölbestände der USA steigen. Dies findet in dem insgesamt knapper werdenden Markt jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...