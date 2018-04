FRANKFURT (Dow Jones)--Continental schließt nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt in die Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos einzusteigen. "Wir können uns vorstellen, Batteriezellen künftig selbst herzustellen", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart auf der Hauptversammlung des Autozulieferers am Freitag in Hannover. Dabei würde es sich um die künftige Feststoff-Batterietechnik handeln. Eine Entscheidung werde erst nach 2020 fallen, sagte er auf der Hauptversammlung des Autozulieferers am Freitag in Hannover.

Die Zukunft des Fahrzeugantriebs sei elektrisch, sagte Degenhart: "Davon sind wir überzeugt". Die größte Hürde bei der Umstellung sei die Batterie. Sie sei derzeit noch zu groß, zu schwach und zu teuer. Der moderne Diesel bleibe für den Klimaschutz deshalb auf absehbare Zeit "unentbehrlich".

