Der Raumfahrtkonzern Airbus steckt in Schwierigkeiten. Mitten im digitalen Wandel könnte Grazia Vittadini die Lösung sein.

Zum ersten Mal zieht eine Frau in den Vorstand von Airbus ein. Am Freitag gab der deutsch-französisch-spanische Luft-und Raumfahrtkonzern bekannt, dass die 48-jährige Italienerin Grazia Vittadini vom ersten Mai an den Posten des Chief Technology Officers übernimmt. Damit ist nach Monaten des Suchens die Nachfolge von Paul Eremenko geklärt. Den erst Mitte 2016 berufenen Amerikaner hatte es nur kurze Zeit bei Airbus gehalten, im vergangenen Herbst verließ er den Konzern wieder.

Vittadini löst gleich zwei Probleme für das Unternehmen: Sie ist eine bestens qualifizierte CTO und sie entschärft die Kritik, dass der Airbus-Vorstand noch immer eine reine Männerriege ist. "Ich bin überzeugt, dass Grazia einen großartigen Job machen wird bei der Unterstützung unserer Geschäftseinheiten und der Vorbereitung der Technologien, die wir für unsere künftigen Erfolge benötigen", saget CEO Tom Enders.

Vittadini studierte in Mailand Luftfahrt-Ingenieurswesen und ist bereits seit 16 Jahren bei Airbus. Sie war an der Entwicklung des Eurofighter-Kampfflugzeugs beteiligt und arbeitete zuletzt als eine der Stellvertreterinnen von Dirk Hoke in der Division Defence and Space.

Im zivilen Sektor beteiligte sie sich an den Programmen des Riesen-Jumbos A380 und des Großraumfliegers A350. Vittadini hat mehrere Jahre in Hamburg gearbeitet und pendelte zuletzt zwischen Toulouse ...

