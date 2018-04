Mainz (ots) -



Karl Marx ist einer der meistgelesenen Autoren der Weltgeschichte und nach Luther der wirkmächtigste Deutsche. Zu seinem 200. Geburtstag widmet das ZDF dem Denker am Mittwoch, 2. Mai 2018, 20.15 Uhr (arte: 28. April 2018, 20.15 Uhr), ein facettenreiches Porträt. In der ZDFmediathek ist "Karl Marx - der deutsche Prophet" bereits ab Samstag, 28. April 2018, 22.00 Uhr, verfügbar.



Mario Adorf spielt die Titelrolle im Dokudrama "Karl Marx - der deutsche Prophet". Regisseur ist Christian Twente. Das Drehbuch stammt von Peter Hartl. Weitere Schauspieler sind - neben anderen - Sarah Hostettler, Nina Petri, Ruth Marie Kröger, Johannes Klaußner, Lutz Blochberger und Jele Brückner.



Das Dokudrama aus der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte zeigt den berühmten Denker in seiner Zerrissenheit als Deuter des Welt- und Wirtschaftsgeschehens, der für das praktische Alltagsdasein nur wenig Geschick aufbrachte. Die Rahmenhandlung begleitet Karl Marx durch sein letztes Lebensjahr, auf der Reise über Algier, Monte Carlo, Paris und London.



Mario Adorf verkörpert auf seine unnachahmliche Weise einen ebenso widerspruchsfreudigen wie widersprüchlichen Weltgeist, hin- und hergerissen zwischen prophetischer Zuversicht und der Angst vor dem Scheitern. Rückblenden lassen das Leben des politisch getriebenen Bildungsbürgers, das von persönlichen Schicksalsschlägen und fortwährender Verfolgung gezeichnet war, Revue passieren. Historiker und Finanzexperten gehen der Frage nach, wie aussagekräftig die erst allmählich erschlossene Weltbeschreibung des deutschen Propheten heute noch sein kann.



Mario Adorf ist einer der wenigen deutschen Weltstars des Kinos. In "ZDF-History: Mario Adorf - eine deutsche Filmlegende" am Sonntag, 29. April 2018, 23.30 Uhr, blickt er auf sein bewegtes Leben.



Begleitend zum Dokudrama hat der Verband der Geschichtslehrer Deutschlands Unterrichts-Materialien erstellt.



