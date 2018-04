Wien - Bislang waren EUR denominierte polnische CBs gleichzusetzen mit der PKO, welche seit Oktober 2016 bereits vier EUR denominierte Benchmark CBs begeben hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit der mBank habe nun ein weiterer polnischer Emittent den EUR CBMarkt betreten. Dies im nicht so einfachen Subbenchmark Bereich, aber dennoch mit großem Erfolg. Denn die EUR 300 Mio. schwere Emission (Laufzeit 2025, A) habe entgegen den derzeitigen Gepflogenheiten am CB-Markt eine deutliche Überzeichnung vorweisen (Book-to-Cover 3) und am Ende bei MS+42 BP auf einem durchaus attraktiven Niveau preisen können. Nach Meinung der Analysten könnte diese Emission durchaus als "role model" für andere polnischen Banken dienen. (News vom 26.04.2018) (27.04.2018/alc/n/a)

