Bonn - Auf seiner Sitzung im März hatte der EZB-Rat seine "Forward Guidance", die den Märkten eine Orientierung zum künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbank geben soll, modifiziert, so Heinrich Bayer von Postbank Research.Die Aussage, dass die EZB bereit sei, das Anleiheankaufprogramm bei Bedarf im Hinblick auf Dauer und/oder Umfang auszuweiten, sei gestrichen worden. Dies stelle nach Ansicht der Analysten einen klaren Hinweis auf ein näher rückendes Ende der Nettoankäufe von Anleihen durch die Notenbank dar. Der nächste logische Schritt wäre nun eine Ankündigung seitens der EZB, wie sie mit den Anleiheankäufen in Höhe von derzeit 30 Mrd. Euro monatlich nach Ablauf der angekündigten Mindestlaufzeit im September verfahren werde. Eine sukzessive Reduzierung der Ankäufe auf Null bis Ende 2018 stellt nach Erachten der Analysten von Postbank Research dabei die wahrscheinlichste Variante dar. Aber auch eine abrupte Beendigung der Ankäufe Ende September sei eine Option. Die Analysten würden mit einer entsprechenden Ankündigung im Anschluss an die EZB-Sitzung im Juni rechnen. Eine erste Leitzinsanhebung sollte dann zur Jahresmitte 2019 folgen.

