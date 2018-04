Köln, 27.04.2018 (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,



zurzeit laufen die Dreharbeiten für den "Tatort - Tiefer Sturz" (AT). Gemeinsam mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär vor der Kamera: Roland Riebeling als Assistent Norbert Jütte. Wir möchten Sie zum Pressefototermin an seinen neuen Haupt-Arbeitsplatz einladen: Erstmals dreht das Kölner "Tatort"-Team in neuen Räumen. Szenen, die im "Präsidium" spielen, entstehen ab jetzt im neuen Studio in Köln-Marsdorf.



Im "Tatort - Tiefer Sturz" ermitteln Max Ballauf und Freddy Schenk in einem dubiosen Todes-Fall: Ein junger Drogendealer stirbt beim Zusammenprall mit einer U-Bahn. Offenbar war er vor seinem Tod in Konflikt mit der Russenmafia geraten. Bei den Ermittlungen trifft Freddy Schenk einen alten Kumpel wieder: Sein Kollege Frank Lorenz (Roeland Wiesnekker) ist ein wichtiger Zeuge.



Pressefototermin im "Tatort"-Präsidium, Donnerstag, 3. Mai 2018, 9:30 Uhr ,Adresse: Max-Planck-Str. 37b, 50858 Köln Treffpunkt: Eingang Innenhof (Rückseite des Gebäudes)



Für Fotos und Kurzinterviews stehen Ihnen - abhängig vom Verlauf der Dreharbeiten - zur Verfügung: die Schauspieler Klaus J. Behrendt (Max Ballauf), Dietmar Bär (Freddy Schenk), Roland Riebeling (Norbert Jütte), Roeland Wiesnekker (Frank Lorenz) sowie die Drehbuchautoren Arne Nolting und Jan Martin Scharf, Regisseur Sebastian Ko und Produzentin Sonja Goslicki (Bavaria Fiction GmbH, Niederlassung Köln). Wir bitten jetzt schon um Verständnis, falls es zu Wartezeiten kommen sollte. Bitte beachten Sie: Film-und Videoaufnahmen bedürfen der vorherigen Absprache. Bitte lassen Sie uns wissen, ob wir mit Ihrem Kommen rechnen dürfen.



Pressekontakt: Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122, Barbara.feiereis@wdr.de