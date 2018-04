Litauen fordert vom Nachbarn Weißrussland die gründliche Aufarbeitung möglicher Sicherheitsdefizite beim Bau eines Atomkraftwerks nahe der Grenze. Nachdem vor gut zwei Monaten angeblich ein Brand auf der Baustelle ausgebrochen sein soll, sandte das Außenministerium eine diplomatische Note an die Führung in Minsk: Diese müsse unverzüglich genaue Informationen zu dem Vorfall geben und ihn gründlich untersuchen, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums in Vilnius vom Freitag.

Der künftige Betreiber des Atomkraftwerks hatte zuvor einen Kurzschluss in einem provisorischen Stromleitungskabel am 17. Februar eingeräumt. Weißrussische Medienberichte über den Ausbruch eines größeren Feuers und die Beschädigung des Reaktorschutzsystems wurden in der Mitteilung aber zurückgewiesen.

Die autoritär regierte Ex-Sowjetrepublik Weißrussland baut nahe der Grenze zu Litauen trotz massiver Vorbehalte des EU-und Nato-Staates mit russischer Hilfe zwei Atomreaktoren. Die Anlage liegt rund 50 Kilometer von der litauischen Hauptstadt Vilnius entfernt und soll in den kommenden Jahren ans Netz gehen.

Litauen wirft Weißrussland vor, bei der Errichtung der Anlage internationale Sicherheits- und Umweltstandards zu missachten. Nach Angaben der Regierung in Vilnius kam es bei den Bauarbeiten mehrfach zu Zwischenfällen. Minsk hält die Kritik für unbegründet./awe/DP/fba

AXC0209 2018-04-27/12:54