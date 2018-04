Die Milliarden-Pleite bei P&R weitet sich aus. Auch die beiden letzten bislang noch zahlungsfähigen deutschen Gesellschaften sind insolvent.

Die finanzielle Katastrophe beim Containerfinanzierer P&R betrifft seit heute alle Anleger. Nachdem im März drei Vertriebsgesellschaften pleitegingen, melden nun auch die übrigen deutschen Gesellschaften Insolvenz an.

Es handelt sich um die Dachgesellschaft P&R AG in Grünwald und um die P&R Transport-Container GmbH, in der seit 2017 das Neugeschäft gebündelt war (siehe Grafik). Das teilte am Freitag ein Sprecher des Insolvenzverwalters Michael Jaffé mit, dessen Kanzlei nun auch für diese beiden Fälle zuständig ist.

Damit sind nun auch die letzten 390 Millionen Euro Anlegergeld, die bislang nicht im Feuer standen, in Gefahr. Dieses Geld hatte die P&R Transport-Container GmbH seit 2017 von 14.900 Privatanlegern eingesammelt. Die Anleger hatten das Geld wie zuvor schon bei den alten P&R-Gesellschaften als Direktinvestments in Seecontainer angelegt. Basis dafür waren die von der Finanzaufsicht Bafin geprüften Prospekte zu den Angebotsnummern 5001 bis 5005.

Laut der Mitteilung des Insolvenzverwalters unterlagen diese Investments den neuen und strengeren Regulierungsstandards von 2017. "Trotz aller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...