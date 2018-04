Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf weiterhin hohe oder sogar noch anziehende Volatilitäten stellen sich Marktteilnehmer am deutschen Aktienmarkt ein. Grund sind die stark gegensätzlichen Einflüsse, die derzeit auf die Märkte wirken. Kurzfristig könnte der DAX von der Schwäche des Euro profitieren, daneben liefern Äußerungen aus dem Unternehmensbereich aber zunehmend Anlass zur Sorge.

Der schärfste Warnschuss kommt bisher von Caterpillar. Das Unternehmen, das als das Marktbarometer überhaupt für den gesamten zyklischen Bereich gilt, nannte den hohen Gewinn des ersten Quartals einen möglichen Zenit für das Gesamtjahr. Caterpillar will nun die Preise erhöhen und damit steigende Kosten wettmachen.

Auch viele andere Unternehmen sehen zunehmenden Kostendruck, so die aus der Luftfahrtbranche. Während Aktien des Transportgewerbes bereits zur Schwäche neigen, dehnt sich die Gefahr auf andere Unternehmen aus: So hält Krones Preiserhöhungen um 4,5 Prozent für nötig, nur um die steigenden Kosten auszugleichen. Andernorts brechen die Margen bereits ein, so beispielsweise bei Fuchs Petrolub oder Amadeus Fire. Druck auf die Gewinne hatte auch Airbus zu vermelden, und bei Renault fraß der Euro Zugewinne im Absatzvolumen auf.

Steigende Personal- und Rohstoffkosten können von den Unternehmen offensichtlich nicht mehr so aufgefangen werden wie in den vergangenen Jahren, auch weil die Kapazitätsauslastung bereits hoch ist und einige Arbeitsmärkte bereits angespannt sind.

Entweder steigen die Preise oder die Margen geraten unter Druck

Absehbar sind damit zwei Trends, die DAX und Dow in den kommenden Monaten in die Zange nehmen könnten. Entweder werden die Preise auf breiter Front erhöht, wie das Krones vorhat. Dann zieht die Inflation kräftig an und ruft die Notenbanken auf den Plan. Steigende Zinsen sind aber bekanntlich Gift für die Börse: Bereits der bisherige moderate Anstieg der US-Renditen hat Turbulenzen ausgelöst, obwohl die Renditen in der längerfristigen Betrachtung immer noch auf niedrigem Niveau stehen.

Oder die Unternehmen können die Preiserhöhungen nicht wie geplant weitergeben, was gerade Konsumgüterhersteller wie Unilever und andere feststellen. Dann brechen aber die Margen ein, mit negativen Folgen für die Bewertungen und damit auch die Aktienkurse.

DAX und Dow stecken also in der Zwickmühle. Zwar könnte der DAX kurzfristig noch von einem fallenden Euro profitieren, die Gemeinschaftswährung hat nach der EZB-Sitzung ein technisches Verkaufssignal erzeugt, das auf Stände Richtung 1,1750 oder 1,17 Dollar hinweist. Neue DAX-Höchststände sind aber wohl auf geraume Zeit vom Tisch, auch weil der Währungstrend die US-Börsen belastet und zu schwachen Vorlagen führen könnte. Am aussichtsreichsten dürften noch Märkte sein, deren Wirtschaft stark wächst und deren Arbeitsmärkte noch nicht angespannt sind, wie zum Beispiel Spanien.

Ausblicke machen die Musik

Shanghai zeigte zuletzt bereits Relative Schwäche, weil die Unternehmen die Kosten nicht so weiterreichen wie das notwendig wäre. Am Montag werden chinesische Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht und eröffnen den Reigen der Makrodaten in der kommenden Woche. In Deutschland und Italien werden neue Daten zur Preisentwicklung bekanntgegeben, in den USA der Einkaufsmanager-Index aus Chicago.

Nach dem Feiertag gibt es am Mittwoch neue oder überarbeitete Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone, das italienische BIP und den ADP-Einkaufsmanager-Index aus den USA, der dem großen April-Bericht am Freitag vorausgeht. Von der Sitzung der US-Notenbank am Dienstag und Mittwoch erwarten Händler eine Pause im Zinserhöhungszyklus, der dann im Juni weitergehen dürfte.

Bei der Berichtssaison sollten Anleger auch weiterhin genau die Ausblicke der Unternehmen im Blick haben. Schließlich hat auch Caterpillar hervorragende Zahlen vorgelegt, die Warnung vor einer möglichen Hochwassermarke sorgte dann aber für Panik und ließ den Kurs um 6 Prozent abstürzen.

