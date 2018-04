Bremen (ots) - Ein weiteres Talent bleibt an der Weser. Der SV Werder Bremen hat den Vertrag mit David Philipp langfristig verlängert. Die Vertragsverlängerung des Angreifers gab Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball, am Freitagvormittag bekannt.



"Es freut mich sehr, dass uns David Philipp auch in den kommenden Jahren erhalten bleibt. Ich kenne ihn schon seit der D-Jugend, da er von meinem ehemaligen Verein HEBC Hamburg kommt", sagt Thomas Wolter, sportlicher Leiter des WERDER Leistungszentrums, über den 18-Jährigen und ergänzt: "Seit seinem Wechsel 2014 hat er sich stetig weiterentwickelt und ist fester Bestandteil unserer U 19. Zudem gehört er zum Kreis der Junioren-Nationalmannschaft, was seine Qualität nochmals unterstreicht."



Auch David Philipp selbst blickt mit Vorfreude auf die kommende Zeit. "Die Vertragsverlängerung zeigt das große Vertrauen, das mir Werder schenkt. Ich fühle mich sowohl in der Stadt als auch im Verein sehr wohl und bin froh, die nächsten Schritte in Richtung Bundesliga bei Werder machen zu dürfen", sagt der Angreifer.



David Philipp wechselte 2014 vom HEBC Hamburg in die Jugend des SV Werder. Seitdem durchlief er alle Jugendmannschaften der Grün-Weißen und war Teil der letztjährigen U 17, die Deutscher Vize-Meister wurde. In der diesjährigen A-Junioren Bundesliga erzielte der 18-Jährige bisher fünf Treffer und bereitete vier Tore vor.



