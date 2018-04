Hamburg (ots) -



NEON.de, das Onlineportal für Millennials, startet heute eine neue wöchentliche Video- und Podcast-Reihe: sexbewusst. In 20 Videos und zehn interaktiven Podcast-Folgen spricht die Redaktion offen über Lust, Fantasien, Tabus und den weiblichen Körper. Die Reihe will Antworten liefern auf Fragen, die sich viele nicht zu stellen trauen: Ist der vaginale Orgasmus besser als der klitorale? Welche Rolle spielt der Muttermund als erogene Zone? Und kann man allein durch Gedanken zum Orgasmus kommen? Im Rahmen von sexbewusst geht die NEON.de-Redaktion in den Dialog mit ihren Usern und lädt diese dazu ein, unter sexbewusst und sexbewusst@neon.de ihre Gedanken und Erfahrungen zu teilen.



