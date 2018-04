Frankfurt - Ein volatiler Monat liegt hinter uns, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAspirant A (ISIN LU0097169550/ WKN 989805).Der Handelsstreit zwischen China und den USA und eine Korrektur im Technologiesektor hätten für fallende Aktiennotierungen und eine Flucht in den sicheren Anlagehafen gesorgt, wovon vor allem Staatsanleihen profitiert hätten. In Polen, Ungarn und Tschechien hätten langlaufende Papiere Kursgewinne verbuchen können. In Tschechien habe sich die Zinsstrukturkurve deutlich verflacht. Die Wirtschaft brumme und es herrsche quasi Vollbeschäftigung. Im vierten Quartal 2017 habe sich die Wirtschaftskraft um 5,2 Prozent gesteigert. Die Notenbank habe daher vor einer Überhitzung gewarnt und für die zweite Jahreshälfte Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...