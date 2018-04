Hannover (ots) -



Highlights aus Hannover wie das Neue Rathaus, die Herrenhäuser Gärten oder der Erlebnis Zoo finden sich vor den Kulissen Dubais wieder. Die Herrenhäuser Gärten vor der Wüste, der Eisbär aus dem Zoo trifft auf eine Kamelherde - mit arabischen Untertiteln und spannenden Motiven sollen die Bilder auf sympathische Art für Hannover werben. Diese Kontraste und Gegensätze, die Kombination aus Bekanntem und Unbekanntem soll Reiseveranstalter, Entscheider und Pressevertreter auf den Standort aufmerksam machen.



Die Fotos sind Teil der Aktiviten der Hannover Marketing und Tourismus GmbH rund um den Messeauftritt Hannovers auf dem Arabian Travel Market(ATM) in Dubai.



Der ATM findet in diesem Jahr bereits zum 25. Mal statt und gilt als die Plattform für Entscheider aus dem Mittleren Osten und der ganzen Welt. Durchschnittlich nehmen 2.800 Aussteller aus 83 Ländern, 68 Nationalpavillons und rund 28.000 Fachbesucher (Einkäufer, Travel Experts, Presse- und Regierungsorganisationen) aus 157 Ländern auf einer Fläche von ca. 25.000 Quadratmeter an der Veranstaltung teil.



