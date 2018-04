Die FDP-Fraktion hat jetzt 318 Fragen an die Bundesregierung geschickt, mit denen sie für Aufklärung sorgen will - vor allem, was der Brexit kostet.

Die Uhr tickt. Ende März 2019 wird Großbritannien aus der Europäischen Union ausscheiden. Die FDP wirft der Bundesregierung vor, die deutsche Wirtschaft mit dem Problem allein zu lassen. "Vielen ist noch gar nicht bewusst, wie stark das Ergebnis der Brexit-Verhandlungen Geschäftsmodelle, Lieferketten und Absatzmöglichkeiten über Jahre verändern wird", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff dem Handelsblatt.

"Die Bundesregierung schweigt beharrlich zu den Konsequenzen der verschiedenen Austritts-Szenarien. Die Unternehmen in Deutschland haben aber ein Recht auf Antworten", fordert der Außenexperte und erfahrene Europapolitiker.

Tatsächlich ist immer noch nicht klar, unter welchen Bedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...