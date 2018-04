Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der dänische Stromkonzern Orsted ist auch bei der zweiten deutschen Ausschreibung für Windparks auf See erfolgreich gewesen. Das Unternehmen verzichtete wie in der ersten Runde teilweise ganz auf Subventionen und bekam grünes Licht der Netzagentur. Orsted, bis vor kurzem vergangenen Jahres unter dem Namen Dong firmierend, bekam den Zuschlag für die Windparks Gode Wind 04 und Borkum Riffgrund West in der Nordsee.

Letzterer soll ohne Subventionen auskommen, während Gode Wind 04 pro Kilowattstunde 9,83 Cent Einspeisevergütung erhält, wie Orsted mitteilte. Die Dänen sind damit mit dem geringsten und dem höchsten bezuschlagten Gebot im Rennen. "Wir freuen uns sehr über den wiederholten Gewinn und den Zuschlag für die neuen Projekte", sagte Orsted-Windchef Martin Neubert. Bis 2025 will das Unternehmen weltweit auf den Meeren Windräder mit einer Leistung von 12 Gigawatt aufgestellt haben. Bereits in der ersten Ausschreibungsrunde hatte der Konzern drei Windparks durch die Auktion gebracht.

Zwei deutsche Unternehmen bei den Gewinnern

Von den deutschen Energieversorgern gehörte Innogy mit der Windfarm Kaskasi vor Helgoland zu den Gewinnern. Dem Konzern zufolge lag das eigene Gebot über dem Durchschnittswert von 4,66 Cent je Kilowattstunde. Genauer wollte es das Unternehmen nicht beziffern. Einen Zuschlag für ein Projekt in der Ostsee bekam auch der Windparkentwickler KNK, der verschiedenen Gesellschafter gehört. Dazu zählen unter anderem die Stadtwerke Bad Vilbel und der Turbinenhersteller Nordex.

Außerdem konnte der spanische Konkurrent Iberdrola zwei Gebote für Parks in der Ostsee platzieren.

Die Netzagentur führte den Preisanstieg auf andere Wind- und Bodenverhältnisse zurück. "Dieses Ergebnis spiegelt die veränderte Wettbewerbssituation gegenüber der ersten Ausschreibung wider. Gleichwohl erhalten auch in dieser Runde wieder Gebote von 0 Cent einen Zuschlag", erklärte Behörden-Chef Jochen Homann. Ausgeschrieben waren 1.600 Megawatt. Eine Losentscheidung zwischen Geboten mit demselben Gebotswert war nicht erforderlich. Die nun bestätigten Windparks sollen zwischen Anfang und Mitte kommenden Jahrzehnts an das Netz angeschlossen werden.

In der ersten Ausschreibung im vergangenen Jahr betrug die Vergütung im Schnitt 0,44 Cent je Kilowattstunde. Das Ergebnis hatte seinerzeit für einen Schock in der Branche gesorgt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2018 07:16 ET (11:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.