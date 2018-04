München (ots) - In der neuen Staffel serviert Hans Jörg Bachmeier einfache Küche, gewürzt mit einem Mix aus Tradition und Fernweh. Ab Sonntag, den 29. April zeigt BR Fernsehen sechs neue Folgen von "Einfach. Gut. Bachmeier" immer sonntags um 17:15 Uhr. In der ersten Sendung serviert der Küchenchef des Münchner Restaurants "Blauer Bock" am Viktualienmarkt einen köstlichen Nudel-Hackfleisch-Auflauf und Shrimpsalat mit Cocktailsauce.



"Wir Niederbayern schauen ganz gerne über den Tellerrand hinaus", stellt der Münchner Spitzenkoch Hans Jörg Bachmeier gleich zu Beginn der ersten Folge von "Einfach. Gut. Bachmeier" klar: "Nicht, weil uns daheim zu langweilig wäre, aber gerade als Koch holt man sich die Inspirationen gerne woanders". Zum Beispiel aus Italien. Dort hat sich der Italien-Fan von der berühmten Bolognese für seinen Nudel-Hackfleischauflauf anregen lassen. Für den kleineren Hunger wird ein köstlicher Shrimpsalat mit Garnelen zubereitet. Bayern darf natürlich nicht zu kurz kommen - hier serviert Hans Jörg Bachmeier ein Rezept seiner Oma: echt (nieder-)bayerische Rupfhauben: "Das Einfachste ist halt immer das Beste"!



Hans Jörg Bachmeier erlernte sein Handwerk im elterlichen Betrieb in Eggenfelden. Im Anschluss folgten Stationen und der gewisse Feinschliff bei Heinz Winkler, Alfons Schuhbeck und Eckart Witzigmann. Seit 2004 ist er Chef am eigenen Herd im renommierten Restaurant "Blauer Bock" am Viktualienmarkt in München. Die Kochsendung im BR Fernsehen startete 2012 und befindet sich somit im erfolgreichen siebten Jahr!



Sendehinweis: Einfach. Gut. Bachmeier. BR Fernsehen, sonntags um 17:15 Uhr.



Sendung verpasst? In der Mediathek des BR Fernsehens sind alle Staffeln und Folgen abrufbar: http://www.br.de



Weitere Informationen und Rezepte auch auf www.restaurant-blauerbock.de und www.hansjoergbachmeier.de.



