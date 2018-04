Netzwerke schaffen: Mit der steigenden Nachfrage nach Smart-Factory-Technologien in der Elektronikfertigung hat Technologieführer ASM Assembly Systems die Etablierung offener Kommunikationswege innerhalb der Produktion zu einem essenziellen Strategie-Baustein erklärt. Zum einen liegt der Fokus auf dem eigenen Portfolio. Kaum ein Equipmenthersteller ist in seinem Angebot so breit aufgestellt wie ASM, vom Drucker zum Inline-Expertensystem ASM Process Expert hin zum Bestückautomaten und darüber hinaus: Schablonen und Process Support Products, Software für Planung, Material Management, Rüstvorbereitung, smarter Service und vieles mehr. Aber: "Mit einem großen Angebot alleine ist es nicht getan", begründet Alexander Hagenfeldt, Leiter SMT Solutions Marketing von ASM die strategische Ausrichtung. "Ein Produktportfolio wie wir es bieten können, ist ein großer Vorteil, aber den muss man auch voll ausschöpfen. Die reibungslose Kommunikation unserer Lösungen untereinander muss sich für unsere Anwender von selbst verstehen. Wir wollen nicht viele kleine Fertigungsinseln anbieten, die sich aneinander reihen lassen. Das Zusammenspiel muss stimmen."

ASM Process Expert: Keine Druckexperimente mit DFM Health Check

Ein typisches Beispiel für die smarten ASM-Verbindungen ist das Inline-Expertensystem ASM Process Expert - der kommt bei vielen Anwendern weltweit, wie etwa bei Rena Electronica, als 5D-Solderpaste-Managementsystem in der Kontrolle des Druckprozesses zum Einsatz. In der Rena-Fertigung im niederländischen Zundert entwickelt und fertigt das Unternehmen kundenspezifische LED-Lichtlösungen und industrielle Steuergeräte. Das Unternehmen ist auch Mitglied im SMT Smart Network, einem Expertennetzwerk von Elektronikfertigern und Equipmentlieferanten, die sich der Realisierung der smarten Fabrik verpflichtet haben.

Im NPI-Prozess setzt Rena auf das DFM Health Check, einer extrem innovativen Funktionalität von ASM Process Expert. Das Expertensystem analysiert die Gerberdaten und ermittelt auf Basis einer umfangreichen Wissensdatenbank die richtigen Materialien und optimalen Druckparameter. Über einen virtuellen Druck werden kritische Bereiche auf der Leiterplatte erkannt und fehlerhafte Drucke vermieden - und zwar lange bevor die erste Leiterplatte einfährt. Basierend auf den so ermittelten Druckereinstellungen wird dann im Offline ...

Den vollständigen Artikel lesen ...