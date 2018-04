Neckarsulm (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/111476 -



Wie dankt man jemandem, der einem das Leben geschenkt hat? Bestimmt nicht nur mit Blumen. Dieses Jahr gibt Kaufland deshalb allen Töchtern und Söhnen die Möglichkeit, ihrer Mutter ein ganz besonderes Dankeschön zu senden. Ein bewegender Muttertagsspot, der mit einer persönlichen Botschaft für die eigene Mama individualisiert und verschickt werden kann.



Das Zentrum der Familie



Mütter: Sie schenken uns das Leben, erziehen uns, geben uns Rückhalt und machen uns zu dem, was wir sind. Sie sind der Ursprung einer jeden Familie. Sie verhindern tagtäglich kleine Katastrophen, kämpfen für die richtigen Entscheidungen und sind das eigentliche Familienoberhaupt. Dabei stellen sie sich selbst nie ins Rampenlicht. Stattdessen sorgen sie ganz nebenbei dafür, dass alle immer bestens verpflegt sind und die Feste so gefeiert werden, wie sie fallen. All das rückt Kaufland zum Muttertag ins Scheinwerferlicht.



Ein Dankeschön an alle Mütter



Kaufland hat all diese Gefühle in einem wunderbaren Spot eingefangen. Berührend inszeniert der Lebensmitteleinzelhändler zum Muttertag 2018 die Erinnerungen einer Familie. Die Tochter erzählt das Leben ihrer Mutter aus dem Off - denn sie steht natürlich im Zentrum der Geschichte. Das Ergebnis: eine emotionale Lebensgeschichte, von der Kindheit über die erste Liebe, aufwachsende Kinder, großartige Familienfeste, das Coming-Out des eigenen Sohnes bis hin zum großen Finale. Eines der schönsten Geschenke, das eine Tochter einer Mutter machen kann: ein Enkelkind.



Der Muttertagsgruß für die eigene Mutter



Der Kaufland-Spot erinnert an die emotionalsten Momente einer Familie und vermittelt, dass es höchste Zeit ist, "Danke Mama" zu sagen. Zum Beispiel mit einer persönlichen Nachricht, die in den Spot eingebettet ist! Ab dem 2. Mai ist es dann soweit: Jeder kann das Video unter www.kaufland.de/muttertag mit einer persönlichen Botschaft versehen und direkt versenden! Der ganz individuelle Dank an die eigene Mutter wird dem Film vorgeschaltet - und lässt jede Mutter spüren, wie dankbar man ihr ist.



Mehr zum Spot



Der Film wurde von der Kaufland-eigenen Agentur produziert. Es gibt ihn in zwei Versionen. In der langen, 180-Sekunden-Version ist der Film online zu sehen. Im TV kommt eine gekürzte Version zum Einsatz. Holger Oehrlich, Geschäftsführer der Inhouse-Agentur bei Kaufland, erläutert: "Der Spot ist eine Hommage und ein Dankeschön an alle Mütter, die täglich Familie, Haushalt und Beruf unter einen Hut bekommen. Sie zu unterstützen ist das Anliegen von Kaufland - ob wir nun den wöchentlichen Einkauf erleichtern oder ihre außerordentliche Leistung in den Vordergrund rücken."



Wer seiner Mutter zum Muttertag am 13. Mai zusätzlich eine Freude machen möchte, kann sich auch dabei auf Kaufland verlassen: Ob Blumen, die Lieblingsschokolade oder Kosmetik - im umfangreichen Sortiment von Kaufland findet sicher jeder eine kleine Aufmerksamkeit, die Mama ein Lächeln ins Gesicht zaubert.



Über Kaufland



Kaufland betreibt bundesweit über 650 Filialen und beschäftigt rund 78.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 25.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Überall steht Kaufland für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf.



Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.



Mehr Informationen zu Kaufland Deutschland auf https://unternehmen.kaufland.de/



Mehr Fotos zum Download unter https://bit.ly/2I5E02c



OTS: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111476.rss2



Pressekontakt: Kaufland Unternehmenskommunikation Anna Münzing Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm Telefon 07132 94-657790 presse@kaufland.de