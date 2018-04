Bonn (ots) - Vor 70 Jahren, am 14. Mai 1948, rief David Ben Gurion in Tel Aviv den Staat Israel aus. Ein Jubeltag für viele Juden, während Palästinenser von der "Nakba", einer Katastrophe sprechen. Es folgte ein Konflikt, der zur Flucht und Vertreibung mehrerer hunderttausend Palästinenser führte. Hinzu kommen Terroranschläge und Kriege mit arabischen Nachbarstaaten, die das Existenzrecht Israels immer noch infrage stellen und die politische Souveränität des Landes bedrohen. Eine Lösung scheint bis heute in weiter Ferne zu liegen.



Doch Israel hat mehr zu bieten als nur Krisen, vieles im Land ist sehr lebenswert. Susanne Glass, ARD-Korrespondentin in Tel Aviv, erzählt die Geschichte des Staates und zeigt die unterschiedlichen Facetten des heutigen Israels. Sie spricht darüber mit Avi Primo, der mehrere Jahre Botschafter in Deutschland war und Zeitzeuge der Staatsgründung war. Sie stellt aber auch die Perspektive der Palästinenser dar, unter anderem kommt die Friedensaktivistin Faten Mukarker zu Wort.



