Die Gemeinschaftswährung scheint gegenüber dem Dollar im Bereich der 1,2060 eine Unterstützung gefunden zu haben und so kommt es im EUR/USD zu einem Erholungsversuch zur 1,2080. EUR/USD wartet auf US Daten Das Paar baut seine Verluste am Freitag den 3. Tag in Folge aus, nachdem die mehrmonatige Range von 1,2155/1,2555 nach unten aufgelöst wurde. Der ...

