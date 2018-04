Die Aussicht auf ein Zusammengehen von T-Mobile US und Sprint hat am Freitag für Euphorie an den Börsen gesorgt. Papiere von T-Mobile stiegen im vorbörslichen US-Handel um 2,2 Prozent und die von Sprint gar um 7,5 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt verteuerten sich die Aktien der Deutschen Telekom , der Mutter von T-Mobile US, um 2 Prozent auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...