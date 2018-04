München, Wörnitz, Wielun (ots) - Equistones Portfoliounternehmen

GALA Kerzen kauft zum dritten Mal innerhalb weniger Monate zu und

erwirbt Korona Candles S.A. ("Korona"). Das polnische Unternehmen

gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von

"Private-Label"-Kerzen-Produkten, überwiegend Duftkerzen. Mit dem

Erwerb von Korona rundet GALA Kerzen sein Sortiment ab und erweitert

seine internationale Präsenz. Die Unternehmensgruppe um GALA Kerzen

hat sich mit der indischen Ramesh Flowers, der Berliner JewelCandle

und jetzt mit Korona zu einem führenden, global agierenden

Kerzenhersteller entwickelt. Verkäufer der Anteile von Korona sind

private Investoren sowie das Management, welches sich an der GALA

Kerzen Gruppe rückbeteiligen wird. Über die Details der Transaktion

haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



GALA Kerzen baut durch die Partnerschaft mit Korona seine Präsenz

in Europa und in den USA aus. Korona ist ein global agierender

Hersteller von Kerzen und beliefert renommierte internationale

Konzerne mit einem breiten Sortiment an Private-Label-Produkten. Die

Produktpalette reicht von Teelichtern, Stumpenkerzen und Duftkerzen

über Votivkerzen, Containerkerzen in Glas-, Keramik- und

Metallgefäßen bis hin zu verschiedenen Kerzen-Nachfüllsystemen. Das

Unternehmen mit Sitz im polnischen Wielun wurde 1992 gegründet und

verfügt zusätzlich über eine Produktionsstätte in Dublin/Virginia,

USA. Die Kerzenproduktion bei Korona ist hochgradig automatisiert,

ein modernes Logistikzentrum unterstützt den weltweiten Vertrieb. Die

rund 1000 Mitarbeiter erwirtschafteten einen Umsatz von über 100

Millionen Euro.



"Im Jahr 2013 haben wir unseren Produktionsstandort in den USA

eröffnet und damit für unser Unternehmen großes Kundenpotenzial

erschlossen. Denn der US-amerikanische Kerzenmarkt ist gemessen an

der Nachfrage der größte weltweit", erklärt Andrzej Wróbel,

Vorstandsmitglied von Korona. "Gleichzeitig erlangen wir durch die

Produktionsstätte in den USA ein hohes Maß an Flexibilität, um auf

Marktbedürfnisse reagieren zu können und insbesondere Produkte 'Made

in USA' zu vermarkten. Gemeinsam mit GALA Kerzen werden wir nun den

nächsten Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens gehen."



"Korona steht für Qualität und eine nachhaltige

Geschäftsentwicklung; das Unternehmen ist hoch innovativ und

außerordentlich flexibel. Gleichzeitig zeichnet sich Korona durch

eine starke Kundenbindung und stabile Geschäftsbeziehungen aus. Diese

Kombination ist einer der Gründe für den Erfolg von Korona ", erklärt

Dirk Langhammer, Geschäftsführer bei GALA Kerzen. "Das wollen wir

nutzen und gemeinsam mit Korona die wichtige Expansion in Europa und

den US-amerikanischen Markt vorantreiben."



2016 beteiligte sich Equistone im Rahmen einer Nachfolgeregelung

an GALA Kerzen. Die Wachstumsstrategie sollte vor allem durch

strategische Zukäufe umgesetzt werden. "Der Zusammenschluss mit

Korona ist ein weiterer wichtiger Schritt für GALA Kerzen und der

dritte Zukauf innerhalb weniger Monate", sagt Dirk Schekerka, Country

Head DACH von Equistone. "Durch die letzten Zukäufe haben wir eine

Differenzierung im Produktangebot und den Eintritt in neue Zielmärkte

erreicht, aber auch völlig neue Vertriebswege erschlossen. Mit Korona

kommen zusätzliche Produktionsflexibilität sowie Umsatzpotential in

Europa und den USA hinzu. Wir kommen mit der Formung einer global

agierenden Unternehmensgruppe gut voran."



Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Dirk

Schekerka, Leander Heyken und Tanja Berg. Der Mittelstands-Investor

wurde bei der Transaktion beraten von CatCap Corporate Finance (M&A),

P+P Pöllath + Partners & WKB (Legal), Watson Farley & Williams LLP &

WKB (Tax), PwC (Commercial) und KPMG (Financial). Die Gesellschafter

von Korona wurden von PwC (M&A) und Weil, Gotshal & Manges LLP

(Legal) beraten.



Über GALA Kerzen



Die Firmengruppe GALA Kerzen ist einer der größten

Kerzenhersteller mit zwei Produktionsstandorten in Deutschland und

Ungarn. Seit mehr als 40 Jahren werden Kerzen auf modernsten

Produktionsanlagen mit höchstem Qualitätsniveau hergestellt und vor

allem über etablierte Einzelhandelspartner vermarktet.



Mit etwa 500 Mitarbeitern verarbeitet die GALA Kerzen Gruppe im

Jahr ungefähr 30.000 Tonnen Paraffin.



Über Equistone Partners Europe



Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen

Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35

Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz,

Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an

etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition,

überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert

zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital

in mehr als 140 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische

Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über

40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in

Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Equistone

investiert derzeit aus seinem sechsten Fonds, der im März 2018 mit

2,8 Mrd. Euro am Hardcap geschlossen wurde.



Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de





