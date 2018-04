Frankfurt - Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA unterstützen den Zinskurs der Notenbank und stehen in Einklang mit den Markterwartungen: keine Leitzinserhöhung während der Mai-Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC), aber drei oder vier Zinsschritte bis Ende dieses Jahres, so Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei AllianzGI.

Den vollständigen Artikel lesen ...