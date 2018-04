Die Spitzen von ÖVP und FPÖ nehmen sich die österreichischen Gesetze und Verordnungen vor. Etwa die Hälfte sollen außer Kraft gesetzt werden.

Die rechtskonservative Regierung in Österreich will etwa die Hälfte aller rund 5000 Gesetze und Verordnungen im Land streichen. Ein entsprechendes Gesetz wird nach Regierungsangaben vom Freitag in den kommenden Wochen geprüft.

Es sei nötig, überflüssigen Ballast abzuwerfen, sagte Justizminister Josef Moser (ÖVP). Nicht betroffen sind Verfassungsgesetze. Die Regierung ...

