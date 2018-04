Ein schwächerer Euro hat Europas Börsen zum Wochenschluss auf die Sprünge geholfen. Der Dax lag am Freitagnachmittag ein Prozent höher bei 12.621 Zählern, der EuroStoxx50 gewann 0,4 Prozent auf 3520 Punkte. Der Euro notierte mit 1,2065 Dollar zeitweise so tief wie seit drei Monaten nicht mehr. Das hilft Firmen in Europa, weil ihre Waren im...

