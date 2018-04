Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Daimler nach dem Zwischenbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Signale seien durchwachsen, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Erwartungen zwar verfehlt. Der operative Ausblick für das Automobilgeschäft sei aber trotz zunehmenden Gegenwinds bestätigt worden, was positiv zu werten sei./ag/la

Datum der Analyse: 27.04.2018

ISIN DE0007100000

