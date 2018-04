Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,00 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn habe im ersten Quartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Abgesehen von den steigenden Risikokosten in der Türkei sowie dem schwachen Kreditwachstum in Spanien und Mexiko könne man alles in allem von einem guten Zahlenwerk reden./kro/zb Datum der Analyse: 27.04.2018

